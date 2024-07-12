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«Авто.ру» стал сервисом с самыми достоверными объявлениями автодилеров

Роскачество назвало площадки с наиболее достоверными объявлениями о продаже авто

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Depositphotos

«Авто.ру» стал сервисом с наиболее достоверными объявлениями о продаже автомобилей, лучшей службой модерации и поддержкой пользователей по итогам исследования Центра цифровой экспертизы Роскачества и Союза автомобильных дилеров.

Одним из важнейших критериев при оценке была возможность зарегистрироваться на онлайн-площадке в качестве псевдодилера. По итогам проверки у экспертов не получилось попасть на «Авто.ру» без настоящего юридического лица, специализирующегося на продаже автомобилей, и наличия автосалона.

Эксперты отметили, что для оценки достоверности объявлений было проверено несколько критериев: соответствие фото и техпараметров, достоверность описания, фактическая цена и статус наличия, инструкция о сделке «На заказ» и возможность продажи по деталям.

Также онлайн-площадки проверяли на достоверность объявлений с подержанными авто. Во время проверки учитывалось несколько критериев, среди которых проверка и верификация дилеров, автоматическая проверка данных об автомобиле, оценка стоимости и другие. По итогам проверки всех критериев наибольшую оценку получил сервис «Авто.ру».
Во время исследования выяснилось, что на всех площадках около 80% дилеров выкладывают полный перечень необходимых фотографий автомобиля.

В рамках очной проверки на соответствие между объявлением и реальным автомобилем «Авто.ру» показал самый высокий результат: в 12 из 15 случаев автомобили в автосалонах полностью соответствовали размещенным в объявлениях.

Анализируя службу поддержки, эксперты следили за скоростью ответов на протяжении 6 дней. В исследовании отметили, что на «Авто.ру» среднее время ответа — 5 минут — стало самым маленьким.

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