В Госдуме объяснили оговорки Байдена теорией Фрейда

Оговорки президента Соединенных Штатов Джо Байдена не случайны и сделаны по Фрейду. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Эти оговорки не случайны и сделаны по Фрейду. Байден понимает, что Владимир Путин был бы лучшим президентом для Украины, чем Зеленский, а Трамп – для США, чем он сам. Да с правовой точки зрения президент Байден и не мог обратиться к Зеленскому как к президенту в силу его нелегитимности», – отметил парламентарий.

12 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден оскорбительно высказался в адрес в адрес президента РФ Владимира Путина. Глава Белого дома не стесняется использовать резкие выражения, когда речь заходит о российском лидере. В ответ Путин пожелал ему здоровья и отметил, что оценивать других — это как смотреть в зеркало.

До того сообщалось, что оговорки президента США Байдена, допущенные им на саммите НАТО в Вашингтоне, только усиливают сомнения однопартийцев в дееспособности главы государства.

В Кремле прокомментировали резонансную оговорку Байдена о Трампе.