Россиянка пыталась вывезти из страны сигареты под видом пирожных

Сотрудники таможни задержали женщину на российско-норвежской границе — она пыталась вывезти из страны сигареты, спрятав их в упаковку из-под пирожных. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Во время обхода рейсового автобуса, следующего через границу, инспектор обнаружил пакет с коробкой пирожных известного бренда, который россиянка не показала на контроле. На досмотре коробки таможенник нашел вместо сладостей аккуратно уложенные сигареты.

Женщина рассказала, что якобы не знала о содержимом коробки.

Теперь ей за сокрытие товаров путем придания одним товарам вида других, грозит административный штраф. Сигареты у россиянки изъяли.

До этого гражданин Эстонии пытался отправить из России сигареты на 1,5 млн рублей под видом белья и подкупить таможенников.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей.