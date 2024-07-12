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В Польше началось расследование нарушений при строительстве Вислинского канала

Прокуратура в Польше проверит нарушения при строительстве Вислинского канала

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Patryk Kosmider/Shutterstock/FOTODOM

В Польше окружная прокуратура города Гданьска начала проверку нарушений при строительстве канала через Вислинскую косу. Об этом сообщает информационный портал Interia.

Отмечается, что проверка стартовала после того, как высшая контрольная палата Польши выявила ряд финансовых нарушений при строительстве. Аудиторы установили, что в 2019 и 2020 годах экс-министр водного хозяйства и внутреннего судоходства Марек Грубарчик не сообщил правительству о том, что стоимость инвестиций увеличится на более чем 125% (с $225,6 миллиона до почти $513 миллионов). По данным портала, с учетом этой информации, строительство канала потеряло экономическое обоснование.

Открытие канала состоялось 17 сентября 2022 года. Он проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области и соединяет порт в польском городе Эльблонг с Балтийским морем.

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