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Московские ветеринары помогли хозяевам шпица найти причину поломки интернета

В Советской ветклинике из кишечника шпица извлекли провод от интернета

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Depositphotos

В Москве у хозяев шпица по кличке Буся одновременно пропал интернет в квартире и заболела собака. Обнаружить причину обрушившихся на семью печальных событий помогли столичные ветеринары. Об этом сообщает «Москва 24». С симптомами рвоты питомца привезли в Советскую ветклинику к хирургу Юлии Романовой.

«На приеме была определена причина проблем и с интернетом, и с Бусей: молодая собака съела провод», — рассказали в клинике.

Врачи извлекли моток из кишечника, а питомец вскоре восстановился.

Тем временем в Бутовскую ветклинику с жалобами на рвоту после еды и слабость привезли кота Степу. Оказалось, что он проглотил заглушку для мебели, которую хозяева давно искали. Питомцу провели успешную операцию по извлечению инородного тела, после чего состояние животного быстро пришло в норму.

До этого суд запретил семейной паре из Петербурга держать кота в общем коридоре в коммуналке. В сообщении Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Северной столице сказано, что претензии истицы заключались в том, что супруги фактически «оккупировали» общий коридор и кухню своими вещами.

Кроме того, по словам заявительницы, семейная пара установила в коридоре видеокамеры, видимо, чтобы следить за своим котом, который разгуливал по всей коммунальной квартире, оставляя следы жизнедеятельности, убирать которые приходилось ей.

Ранее хозяйка сломала стену, чтобы освободить своего кота, замурованного строителями.

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