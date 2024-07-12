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Большинство россиян признались, что читают новости или смотрят видео во время еды

Почти для половины россиян просмотр видео во время еды вошел в привычку

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Pexels

Большинство россиян (83%) читают новости или смотрят видео во время еды. Для 45% граждан страны это уже стало привычкой. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, который вместе с сервисом доставки из магазинов и ресторанов «Купер» провел опрос интернет-пользователей.

Согласно исследованию, во время еды россияне чаще всего читают или смотрят новости (27%), а также фильмы и сериалы (15%). 12% респондентов предпочитают длинные видео в интернете, а 4% — рилс, шортс и сторис.

Телепередачи за обеденным столом просматривают 8% россиян, слушают подкасты или музыку — 6%, читают книги, журналы и газеты в электронном виде — 6%.

В социальных сетях во время еды проводят время 3%, в мессенджерах — 2%.

И лишь 17% опрошенных привыкли есть без дополнительных развлечений.

Для просмотра контента 38% респондентов используют смартфон, 34% — ПК, ноутбук и планшет, 26% — телевизор.

Более трети участников опроса (35%) потребляют контент завтраком, 27% — за обедом, 30% — за ужином и всего 7% — за перекусами.

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