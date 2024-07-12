Оперативные службы проверяют информацию о падении самолета в Подмосковье

Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета Superjet 100 в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам источника, поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера Superjet 100 в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры неизвестно. Telegram-канал уточняет, что информация пока не подтверждена.

До этого Росавиация начала анализ инцидента с самолетом, который задымился в аэропорту Пулково. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. По словам Кореняко, после посадки самолета Superjet 100 на стоянку для выключения двигателей и начала высадки пассажиров техники сообщили о возгорании двигателя воздушного судна. Спасательная группа, следуя инструкции, применила пенные средства для тушения. Предварительно не было обнаружено открытого пламени, но было зафиксировано задымление.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.