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Оперативные службы проверяют информацию о падении самолета в Подмосковье

112: оперативные службы проверяют информацию о падении Superjet в Подмосковье

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета Superjet 100 в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам источника, поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера Superjet 100 в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры неизвестно. Telegram-канал уточняет, что информация пока не подтверждена.

До этого Росавиация начала анализ инцидента с самолетом, который задымился в аэропорту Пулково. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. По словам Кореняко, после посадки самолета Superjet 100 на стоянку для выключения двигателей и начала высадки пассажиров техники сообщили о возгорании двигателя воздушного судна. Спасательная группа, следуя инструкции, применила пенные средства для тушения. Предварительно не было обнаружено открытого пламени, но было зафиксировано задымление.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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