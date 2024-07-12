Соцсети рассмешило фото разыскиваемой 35-летней женщины

Пользователей соцсетей рассмешило фото разыскиваемой 35-летней женщины из Англии, пишет Daily Star. По мнению людей, британка выглядит в два раза старше своего возраста.

Полицейские из Престона опубликовали фото 35-летней женщины по имени Келли Генри и попросили местных жителей поделиться информацией, если им известно ее местонахождение. Эта фотография быстро стала вирусной и разошлась по соцсетям, а всему виной внешний вид разыскиваемой.

Глядя на снимок, люди с трудом сдерживали смех и писали в соцсетях, что так плохо выглядеть на фотографии — нужен талант. В полиции добавили, что Келли обвиняется в краже со взломом, но комментаторам, кажется, было все равно, на ее послужной список.

«А 35 лет — это по меркам собак?», — шутили зрители.

Впрочем, остальные участники обсуждения посчитали, что ничего смешного во внешнем виде женщины нет, а еще ей нужна помощь.

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