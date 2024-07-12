Россиянам рассказали, как бороться с раздражительностью из-за жары

В жаркую погоду человек выматывается и быстрее устает, появляются нервозность и раздражительность, что сказывается на работоспособности. Справиться с плохим настроением поможет позитивное мышление и грамотно сбалансированный рабочий день. Об этом в интервью »Москве 24» сообщила специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Если в обычные дни можно работать по два-три часа за компьютером без остановки, то в жару нужно делать перерывы гораздо чаще. Каждый должен решать сам, когда отрываться от монитора, — хоть каждые 15–20 минут», — отметила психолог.

Во время эмоционального истощения она посоветовала чаще умываться холодной водой и делать дыхательные упражнения. Главное, по словам специалиста, не ругать себя за то, что в жару требуется больше времени на отдых и восстановление.

Также психолог порекомендовала отказаться от жирной и сладкой пищи, энергетиков и кофе, чаще употребляя легкую и прохладную еду, например салаты и летние супы.

12 июля синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве в выходные. В сообщении сказано, что 13-14 июля в столице температура воздуха поднимется до +30-31°C.

Также метеорологи до 18:00 мск субботы продлили действие в городе оранжевого уровня погодной опасности, который говорит о вероятности стихийных бедствий.

10 июля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жаркая погода в Москве будет преобладать весь июль. Температура воздуха, по его словам, будет понижаться только во время дождей.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о ситуации с солнечным излучением в Москве.