В Финляндии одобрили закон, от которого может зависеть открытие границы с РФ

Депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов. Об этом сообщает финский портал Yle.

За принятие закона проголосовало 167 депутатов, против — 31. В ходе обсуждения проекта на трибуну выходили, в основном, его противники из числа оппозиции. Так, бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что стране не требуются дополнительные законы для реагирования на «гибридные угрозы». Он также считает, что принятие проекта не приведет к открытию границы с РФ.

При этом авторы законопроекта и глава правительства Финляндии Петтери Орпо считают иначе. В мае Орпо заявил, что кабмин хочет открыть сухопутную границу с Россией, однако страна опасается наплыва мигрантов, в связи с чем и стремится принять новый закон. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

На текущий момент КПП Финляндии на границе с РФ закрыты «до дальнейшего уведомления».

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит требования для получения гражданства.