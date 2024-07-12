Названы сроки восстановления подстанции под Ростовом после атаки ВСУ

Специалисты восстановят подстанцию в Родионово-Несветайском районе Ростовской области, которая была повреждена в результате атаки украинского беспилотника, в течение пары дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра региональной политики Ростовской области Сергея Тюрина.

«Один автотрансформатор уже введен в работу, второй — в ремонте с ориентировочным сроком завершения работ 13–14 июля», — сказал чиновник.

В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. При этом 21 из них сбили над Ростовской областью.

В результате атаки в селе Генеральском Родионово-Несветайского района загорелись два трансформатора на электроподстанции. К тушению пожара удалось приступить не сразу — только после того, как саперы проверили площадки возле объекта. Огонь ликвидировали к утру.

Ранее сообщалось об атаке дрона ВСУ на подстанцию комбината в Курской области.