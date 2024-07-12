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Россиянина обвинили в финансировании организаций Украины и задержали

Жителя Орловской области задержали за финансирование украинских террористов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Житель Орловской области задержан за финансирование украинских террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Орловской области.

Сообщается, что мужчина 1976 года рождения в течение 2023–2024 годов неоднократно переводил деньги на счета украинских организаций, признанных на территории РФ террористическими.

Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.

8 июля ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Якутии, который перевел средства в криптовалюте на поддержку ВСУ. В отношении 36-летнего жителя Мирнинского района возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Отмечается, что мужчина переводил деньги украинскому военизированному объединению «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

До этого в России задержали девять жителей разных регионов за финансирование Вооруженных сил Украины .

Ранее следователи выявили фейковый сайт с данными участников спецоперации.

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