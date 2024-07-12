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Депутаты города под Киевом отказались менять букву в его названии

Мэр Бровар сообщил, что горсовет отверг инициативу о переименовании города

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ukrainian/Shutterstock/FOTODOM

Совет депутатов украинского города Бровары, находящегося под Киевом, отклонил инициативу Верховной рады, которая требовала изменить последнюю букву в названии населенного пункта на «и». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Бровар Игорь Сапожко.

«<...> Депутаты... поддержали обращение в Верховную раду по поводу нецелесообразности переименования города Бровары», — написал чиновник, уточнив, что заявление уже направили в Раду.

О том, что украинский парламент требует переименовать Бровары, стало известно 28 июня. В Раде заявляли, что такой шаг необходим, чтобы привести название города к стандартам украинского языка и исполнить предписания закона о «деколонизации» топонимов.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, только в мае текущего года в одном только Ужгороде переименовали 10 топонимов.

Улицу Льва Толстого переименовали в улицу украинского прозаика Ивана Чендея, улицу Адмирала Нахимова назвали в честь кинорежиссера Сергея Параджанова. Улица художника Василия Сурикова превратилась в улицу народного артиста Украинской ССР Мирослава Скорика.

Ранее стало известно, что украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин в рамках борьбы с имперской политикой.

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