В Госдуме запросили гражданство России для сербского добровольца

Госдума направила запросы для предоставления российского гражданства добровольцу из Сербии Стефану Крнетичу, который воюет на российской стороне в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Мы не имеем права бросать в беде людей, которые рискуя жизнью, защищают нашу страну», — написал он.

Депутат уточнил, что Крнетич в 2023 году получил ранение под Бахмутом, а через полгода подписал новый контракт.

В марте серб подал документы на получение российского гражданства, так как на родине ему грозит 25 лет лишения свободы. В Сербии запрещено «наемничество».

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 22 лиц, включая воевавшего за российскую армию в зоне проведения военной спецоперации сербского добровольца Александра Йокича.

В этот же день российское гражданство получил исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель.

Ранее «ночной волк» из Швейцарии получил гражданство России.