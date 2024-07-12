Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У главы города в Пермском крае, обвиненного в участии в свингер-пати, вымогают деньги

Мэр Осы рассказал об атаке вымогателей после слухов о его участии в свингер-пати

close
100%
adm-osa.ru

У мэра города Оса в Пермском крае стали вымогать деньги на фоне обвинений в свингерстве. Об этом сообщает mk.ru.

Мэр города Алексей Григорьев рассказал, что за последние дни на его номер пришло множество смс-сообщений с неизвестных номеров. Авторы посланий предлагают решить проблемы чиновника, возникшие после публикаций в СМИ его интимных переписок, за разные суммы. Свои услуги «доброжелатели» оценивают в полмиллиона рублей и выше.

«Я, конечно, не реагирую. Понятно, что все это кем-то спланировано, и идет продолжение всей этой гнусной сфабрикованной истории. В связи с этим я подам заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве», — подытожил Григорьев.

Недавно в сети появилась информация об участии в свингер-вечеринках главы города Оса Пермского края и его жены. В частности, об этом сообщал Telegram-канал Mash. В посте говорилось, что чиновник обсуждал в чате свингер-клуба прошедшие мероприятия и сообщал о готовности посещать новые. Кроме того, источник утверждал, что Алексей Григорьев домогался своих сотрудниц. После чего, как писал Telegram-канал Shot, один из местных политиков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Григорьева и его супругу из-за участия в эротических вечеринках.

В беседе с «Газетой.Ru» мэр Осы назвал эти слухи провокацией, клеветой и политическим заказом против «Единой России». Григорьев, желая «вывести негодяев на чистую воду», уже обратился в полицию.

«Доказывать всем, что я не верблюд? Если нашу супружескую пару в городе знают больше 30 лет, естественно, это чистой воды клевета, ложь и провокация. Мною вчера было подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (о клевете. — Прим. «Газеты.Ru»). Я очень надеюсь, что наши надзорные органы выведут этих негодяев на чистую воду. На территории округа началась предвыборная кампания, в наших местных Telegram-каналах поливают грязью не только меня, а всю нашу команду от партии «Единая Россия». Это чистой воды политический заказ, но я не могу сейчас комментировать, чей. К такому сложно быть готовым. Они льют такую грязь сейчас на моих коллег-депутатов, и рассчитывают, что люди в нее поверят. Я знаю, что наши жители адекватные, грамотные. Они уже устали от этой грязи, поэтому сделают правильные выводы», — сказал он.

Ранее в Оренбургской области юноша надругался над школьницей и шантажировал ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами