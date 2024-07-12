У главы города в Пермском крае, обвиненного в участии в свингер-пати, вымогают деньги

У мэра города Оса в Пермском крае стали вымогать деньги на фоне обвинений в свингерстве. Об этом сообщает mk.ru.

Мэр города Алексей Григорьев рассказал, что за последние дни на его номер пришло множество смс-сообщений с неизвестных номеров. Авторы посланий предлагают решить проблемы чиновника, возникшие после публикаций в СМИ его интимных переписок, за разные суммы. Свои услуги «доброжелатели» оценивают в полмиллиона рублей и выше.

«Я, конечно, не реагирую. Понятно, что все это кем-то спланировано, и идет продолжение всей этой гнусной сфабрикованной истории. В связи с этим я подам заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве», — подытожил Григорьев.

Недавно в сети появилась информация об участии в свингер-вечеринках главы города Оса Пермского края и его жены. В частности, об этом сообщал Telegram-канал Mash. В посте говорилось, что чиновник обсуждал в чате свингер-клуба прошедшие мероприятия и сообщал о готовности посещать новые. Кроме того, источник утверждал, что Алексей Григорьев домогался своих сотрудниц. После чего, как писал Telegram-канал Shot, один из местных политиков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Григорьева и его супругу из-за участия в эротических вечеринках.

В беседе с «Газетой.Ru» мэр Осы назвал эти слухи провокацией, клеветой и политическим заказом против «Единой России». Григорьев, желая «вывести негодяев на чистую воду», уже обратился в полицию.

«Доказывать всем, что я не верблюд? Если нашу супружескую пару в городе знают больше 30 лет, естественно, это чистой воды клевета, ложь и провокация. Мною вчера было подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (о клевете. — Прим. «Газеты.Ru»). Я очень надеюсь, что наши надзорные органы выведут этих негодяев на чистую воду. На территории округа началась предвыборная кампания, в наших местных Telegram-каналах поливают грязью не только меня, а всю нашу команду от партии «Единая Россия». Это чистой воды политический заказ, но я не могу сейчас комментировать, чей. К такому сложно быть готовым. Они льют такую грязь сейчас на моих коллег-депутатов, и рассчитывают, что люди в нее поверят. Я знаю, что наши жители адекватные, грамотные. Они уже устали от этой грязи, поэтому сделают правильные выводы», — сказал он.

Ранее в Оренбургской области юноша надругался над школьницей и шантажировал ее.