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Срок задержания россиянина в японской Осаке продлили на 10 дней

РИА: срок задержания россиянина Совы в японской Осаке продлили на 10 дней

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Срок задержания россиянина в японской Осаке продлен на 10 дней. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

«Срок задержания был продлен на 10 дней. Ведется дальнейшее разбирательство», — заявили в диппредставительстве.

В среду стало известно об аресте 38-летнего гражданина РФ по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционного режима.

Известно, что россиянин работал представителем торговой компании Astrade, имеющей офис в Осаке. По версии следствия, он якобы экспортировал товары, в том числе гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход введенных санкций.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Москва примет ответные меры в ряде областей, в том числе в военно-технической, если Токио начнет углубление и развитие военного сотрудничества с НАТО.

Ранее в Таиланде задержали россиянина по подозрению в продаже поддельных паспортов.

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