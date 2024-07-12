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Аналитики объяснили, почему прекращение работы YouTube в России неизбежно

Аналитик Кусков: говорить о блокировке YouTube в России преждевременно

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Depositphotos

На сегодняшний день на видеохостинг YouTube приходится около 35% проводного и беспроводного интернет-трафика. Такие показатели делают сервис самым крупным для пользователей смартфонов, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT. Он назвал преждевременными сообщения о том, что YouTube перестанет работать на территории страны, но согласился, что оборудования для этого становится все меньше.

Эксперт назвал главной проблемой уход Google из России, из-за чего компания больше не финансирует строительство современных точек, обеспечивающих работу сервиса, в том числе позволяющих оперативно обмениваться видеоконтентом. Вложения Google он назвал необходимыми, отметив, что компания может делать это через операторов, которые бы обеспечивали установки соответствующего оборудования.

«Говорить, что YouTube перестанет работать, пока преждевременно. Мы не знаем, [каковы] увеличивающиеся нагрузки, лучше точно не будет», — заявил Кусков.

Напомним, близкий к администрации президента источник сообщил «Газете.Ru», что в сентябре в России планируют окончательно заблокировать YouTube. Эту информацию подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур. В Кремле пояснили, что речь идет не о блокировке, а о проблеме с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется после введения санкций.

Роскомнадзор ранее отреагировал на информацию о возможном замедлении YouTube.

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