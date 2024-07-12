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Гидрометцентр предупредил о сильной жаре в Москве

Гидрометцентр РФ предупредил о сильной жаре в Москве в выходные

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве в выходные распространили синоптики Гидрометцентра РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«13-14 июля в Москве ожидается сильная жара, температура +30-31°C», — говорится в предупреждении.

Также метеорологи до 18:00 мск субботы, 13 июля, продлили действие в городе оранжевого уровня погодной опасности, который говорит об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

В Москве средняя температура в июне превысила норму на 2,6°C, этот месяц вошел в десятку самых теплых за историю инструментальных наблюдений. Также прошедший июнь в Москве стал самым дождливым, за месяц выпало 195,7 мм осадков.

До этого стало известно, что спрос россиян на кондиционеры с 1 по 7 июля вырос на 64%.

Ранее россиян предупредили о последствиях 30-градусной жары для организма.

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