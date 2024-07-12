Появились кадры с подозреваемой в убийстве ребенка в Перми

В сети появилось новое видео с женщиной, которая, предположительно, может быть причастна к убийству мальчика в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

На кадрах молодая женщина в белой кофте, серых брюках и белой обуви неспешно идет по дороге недалеко от места ЧП.

До этого эту же женщину видели с чемоданом на городскому мосту, кадры опубликовало издание «59.ru». Жительница района, где произошло ЧП, в беседе со СМИ подтвердила, что это та самая подозреваемая, которую разыскивают правоохранители.

12 июля бездомный обнаружил чемодан с телом восьмилетнего мальчика у мусорных контейнеров возле дома 93б по Монастырской улице.

Консьерж дома, где живут родители убитого ребенка, рассказала журналистам из Ura.ru, что мальчик воспитывался в полноценной многодетной семье.

Ранее в Екатеринбурге похитили сына бизнесвумен и еще одного подростка.