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Появились кадры с подозреваемой в убийстве ребенка в Перми

Опубликованы кадры женщины, возможно причастной к убийству мальчика в Перми

В сети появилось новое видео с женщиной, которая, предположительно, может быть причастна к убийству мальчика в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

На кадрах молодая женщина в белой кофте, серых брюках и белой обуви неспешно идет по дороге недалеко от места ЧП.

До этого эту же женщину видели с чемоданом на городскому мосту, кадры опубликовало издание «59.ru». Жительница района, где произошло ЧП, в беседе со СМИ подтвердила, что это та самая подозреваемая, которую разыскивают правоохранители.

12 июля бездомный обнаружил чемодан с телом восьмилетнего мальчика у мусорных контейнеров возле дома 93б по Монастырской улице.

Консьерж дома, где живут родители убитого ребенка, рассказала журналистам из Ura.ru, что мальчик воспитывался в полноценной многодетной семье.

Ранее в Екатеринбурге похитили сына бизнесвумен и еще одного подростка.

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