Москвичи смогут попробовать кухни разных стран на гастрономическом фестивале

В Москве с 13 по 14 июля впервые пройдет гастрономический фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши», сообщается на сайте фестиваля.

На 2 дня Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.

Для гостей фестиваля пройдут викторины, танцы, выступления театров и жонглеров.

Утром на летних верандах желающие смогут попробовать семейные завтраки, а для детей проведут различные активности.

Днем рестораны подготовят обеды, а желающие смогут потанцевать бачату, сальсу и хип-хоп. В вечернее время диджеи и уличные музыканты исполнят свои треки, а на Тверском бульваре откроется ночной маркет «Сделано в Москве».

Также для москвичей и гостей столицы подготовят спортивную программу, в рамках которой можно будет поиграть в футбол, бадминтон, аэрохоккей и стритбол.