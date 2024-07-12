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Турэксперты назвали популярные у туристов места в Москве

Глава комитета по туризму Козлов: туристам есть что увидеть в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва пользуется большой популярностью у туристов. В столице им нравится гулять по улицам, городским паркам, посещать музеи, усадьбы и объекты культурного наследия, рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. В беседе с НСН он назвал Москву одной большой достопримечательностью для путешественников.

«Набор лучших мест все еще классический, он не изменился: центр нашего города, Красная площадь, Манежная площадь, ВДНХ. Также начинает набирать популярность прогулка по московским паркам, как у российских туристов, так и у иностранных», — отметил эксперт.

Большинство гостей приезжают в город во время проведения крупных фестивалей – турпоток в такие периоды растет в среднем на 14%. Также загруженность отелей заметно увеличивается во время праздников и каникул, добавил Козлов. По его словам, специалисты отрасли сегодня работают над выравниванием турпотока, чтобы в Москву гости приезжали не сезонами, а постоянно. В числе прочего, для этого каждую неделю летом в столице стараются проводить интересные мероприятия, которые могли бы привлечь туристов, заключил он.

До этого специалисты выяснили, что в России на две трети выросло число бронирований туристического жилья. В числе популярных для туристов городов Москва заняла второе место с долей 8% всех бронирований. На первом – Санкт -Петербург, на третьем – курортные города Краснодарского края.

В Москве ранее восстановили уникальный туристический автобус.

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