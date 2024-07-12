В Госдуме назвали основную причину, по которой нельзя отменять ЕГЭ

В России не нужно отменять ЕГЭ, так как на сегодняшний день такой форме сдачи выпускных экзаменов не нашли достойной альтернативы. Вместо этого нужно работать над совершенствованием процедуры, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Если будет предложен альтернативный вариант, который устраивает всех – выпускников, родителей, учителей – тогда можно говорить об отмене ЕГЭ. Но, на мой взгляд, отмены ЕГЭ быть не должно», — заявила депутат.

По ее словам, такая форма сдачи экзаменов позволяет российским выпускникам вне зависимости от города проживания и финансового статуса поступать в лучшие университеты наравне с остальными.

Среди мер по улучшению процедуры парламентарий назвала соответствие экзаменационных бюллетеней школьной программе. По ее мнению, нужно создать такие условия, чтобы дети шли на экзамен «как на праздник», не вынуждая их чересчур нервничать и месяцами заниматься с репетиторами.

«Тогда снимется та напряженность, которая происходит, — убеждена Пилипенко. — Вопросы даже не к ЕГЭ, а к качеству образования».

Напомним, в октябре в Госдуме планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. В Рособрнадзоре пообещали, что отмену ЕГЭ будут обсуждать только после появления альтернативы, а также заявили, что с отменой действующей системы не согласятся сами школьники.

Ранее российский учитель сдал ЕГЭ по своему предмету на максимальный балл.