Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе остановился общественный электротранспорт

«Страна»: в Одессе из-за скачка напряжения остановился электротранспорт

В Одессе на юге Украины из-за скачка напряжения остановился общественный электротранспорт. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Движение трамваев и троллейбусов пообещали восстановить в течение часа.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

В минэнерго Украины признают, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Даже в летний период дефицит электроэнергии невозможно покрыть с помощью импорта. В школах запретили использовать кондиционеры.

До этого бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна сейчас стоит на грани экономического кризиса. Он сравнил ситуацию на Украине с происходившим в Венесуэле, когда экономика латиноамериканской страны была в коллапсе. По его словам, на Украине не может нормально работать местный бизнес, поскольку отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.

Ранее на Украине призвали экономить электричество и отказаться от кондиционеров в жару.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами