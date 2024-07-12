В Одессе остановился общественный электротранспорт

В Одессе на юге Украины из-за скачка напряжения остановился общественный электротранспорт. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Движение трамваев и троллейбусов пообещали восстановить в течение часа.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

В минэнерго Украины признают, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Даже в летний период дефицит электроэнергии невозможно покрыть с помощью импорта. В школах запретили использовать кондиционеры.

До этого бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна сейчас стоит на грани экономического кризиса. Он сравнил ситуацию на Украине с происходившим в Венесуэле, когда экономика латиноамериканской страны была в коллапсе. По его словам, на Украине не может нормально работать местный бизнес, поскольку отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.

Ранее на Украине призвали экономить электричество и отказаться от кондиционеров в жару.