Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о последствиях 30-градусной жары для организма

Вильфанд: из-за ежедневной жары страдает организм – он не успевает восстановиться

close
100%
Clara Margais/Global Look Press

В Москве еще минимум неделю будет держаться жаркая погода с температурой воздуха 30-31 градус выше нуля. При этом ночью также жарко – привычного похолодания с наступлением темноты практически нет, из-за чего организм жителей не успевает восстановиться и страдает, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни будет жарко, так как в столицу приходят воздушные массы с южных регионов. До конца будущей недели воздух прогреется до 27-29 градусов, а затем до 31 градуса, что превышает среднемесячную норму примерно на пять градусов.

Осадки будут лишь кратковременные – их прогнозируют на воскресенье и понедельник. Сейчас ночью температура воздуха держится на нормальном уровне в районе 15 градусов, однако в ближайшие дни начнет снова расти и будет не ниже 23 градусов, предупредил Вильфанд.

«Это очень плохо, так как после дневного зноя организм человека не может восстановиться, — подчеркнул он. — Осадки будут в воскресенье, летние осадки с грозами, ветер до 15 метров в секунду, но кратковременно».

Напомним, в «Метео» сообщали, что в субботу в Москве будет +30, а в воскресенье – 25-27 градусов. НА воскресенье жителям столицы обещают дожди с грозами. Отмечается, что субботний день может стать последним, когда в Москве воздух прогревается до 30 градусов и выше.

Россиянам ранее рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами