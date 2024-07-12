Россиян предупредили о последствиях 30-градусной жары для организма

В Москве еще минимум неделю будет держаться жаркая погода с температурой воздуха 30-31 градус выше нуля. При этом ночью также жарко – привычного похолодания с наступлением темноты практически нет, из-за чего организм жителей не успевает восстановиться и страдает, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни будет жарко, так как в столицу приходят воздушные массы с южных регионов. До конца будущей недели воздух прогреется до 27-29 градусов, а затем до 31 градуса, что превышает среднемесячную норму примерно на пять градусов.

Осадки будут лишь кратковременные – их прогнозируют на воскресенье и понедельник. Сейчас ночью температура воздуха держится на нормальном уровне в районе 15 градусов, однако в ближайшие дни начнет снова расти и будет не ниже 23 градусов, предупредил Вильфанд.

«Это очень плохо, так как после дневного зноя организм человека не может восстановиться, — подчеркнул он. — Осадки будут в воскресенье, летние осадки с грозами, ветер до 15 метров в секунду, но кратковременно».

Напомним, в «Метео» сообщали, что в субботу в Москве будет +30, а в воскресенье – 25-27 градусов. НА воскресенье жителям столицы обещают дожди с грозами. Отмечается, что субботний день может стать последним, когда в Москве воздух прогревается до 30 градусов и выше.

Россиянам ранее рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в жару.