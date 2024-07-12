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Назван продукт, который спасет от язвы желудка

Нутрициолог Веселова: свекла способна уберечь желудок от язвы

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Depositphotos

Уникальные свойства свеклы делают ее настоящим суперфудом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова. Этот продукт, по ее словам, сводит к минимуму риск аллергических реакций, а также защищает слизистую желудка от повреждений.

Специалист пояснила, что красная свекла содержит клетчатку, витамин U, диетические нитраты, а также бетаин, являющийся мощным фитонутриентом, способствующим выведению из организма токсинов, ускоряющим метаболизм и улучшающим работу печени.

«Витамин U, который содержит свекла, также называют «противоязвенным» витамином, он снижает избыточную секрецию соляной кислоты и защищает слизистые желудка от повреждений. Свекла в сыром виде и свекольный сок улучшают пищеварение и повышают аппетит», — отметила специалист.

При этом, по ее словам, принимать свекольный сок лучше курсами по 10-14 дней, отстаивая его в течение двух-трех часов в холодном месте. Также она посоветовала не употреблять свеклу в период обострения язвы.

До этого эксперты сообщали, что в свекле содержится оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды, за счет чего снижается давление. Свекольный сок, по их словам, способен привести давление в норму на целый день.

Также специалисты советуют включить в рацион зелень, которая за счет высокого содержания калия помогает почкам вывести натрий и понижает давление.

Ранее врач назвала лучшие продукты для нормализации стула.

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