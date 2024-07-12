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Тело ребенка в чемодане обнаружили на площадке для мусора в Перми

В Перми у мусорки нашли чемодан с телом мальчика

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Shutterstock

В Перми бездомный обнаружил у площадки с мусорными контейнерами чемодан с телом ребенка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, мужчина совершил находку в ночь на 12 июля в Ленинском районе города.

«На вид ребенку пять-восемь лет, на теле колотые раны, на шее следы от удушья», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе краевого Следственного управления СК России подтвердили информацию о ребенке и добавили, что по факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По данным «59.ru», убитому мальчику было восемь лет, он ходил во второй класс местной школы.

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что по подозрению в причастности к преступлению правоохранители разыскивают женщину, прикатившую чемодан на мусорку — она попала на камеры видеонаблюдения.

Ранее в Ставропольском крае трех подростков ударило током во время купания в реке, один пропал без вести.

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