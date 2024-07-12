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В Яндекс Картах изменилось название Бахмута

Бахмут переименовали в Артемовск в Яндекс Картах

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В русском интерфейсе Яндекс Карт Бахмут переименовали в Артемовск, сообщает Telegram-канал Shot.

В пресс-службе Яндекса сообщили, что изменения связаны с обновлением информации на основе официальных реестров.

«Геосервисы Яндекса работают на основе принципов транслокальности. Это в том числе значит, что в каждой стране, где мы регулярно обновляем контент, вся топографическая информация собирается от локальных пользователей, из открытых источников и официальных реестров», - говорится в сообщении пресс-службе.

В Яндексе добавили, что в России одним из официальных реестров является Федеральная информационная адресная система (ФИАС).

Ранее стало известно, что при использовании Яндекс Карт на русском интерфейсе в странах, где используется кириллица, названия населенных пунктов будут отображаться только на русском языке.

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