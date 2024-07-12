Роскомнадзор заблокировал доступ к популярному сайту фанфиков

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ в России к популярному сайту фанфиков «Фикбук». Информация об этом содержится в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам.

«Доступ ограничивается к сайту», — сказано в сообщении на сайте.

Платформа «Фикбук» в свою очередь отреагировала на блокировку ресурса в своем Telegram-канале.

«Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», — сказано в сообщении представителей интернет-ресурса.

Фанфикшеном или фанфиком называют любительские сочинения, основанные на других популярных произведениях.

До этого Роскомнадзор потребовал от «Фикбука» удалить ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) с сайта. В ведомстве отмечали, что на ресурсе, 75% посещения которого происходит с российских адресов, размещено большое количество разделов на тему ЛГБТ. Тем не менее, несмотря на требования регулятора, администрация сайта либо игнорировала их, либо переносила информацию с одних страниц на другие.

Ранее Роскомнадзор заблокировал фильм «Три метра над уровнем неба» из-за ЛГБТ-контента.