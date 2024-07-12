В России пройдут концерты в честь 95-летия композитора Александры Пахмутовой

В Москве и Санкт-Петербурге при поддержке «Роснефти» 12 и 14 июля пройдут гала-концерты Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход-2024», приуроченные к 95-летнему юбилею композитора Александры Пахмутовой, сообщает пресс-служба компании.

Детские хоры и солисты исполнят популярные песни композитора. Также вместе с детьми на сцену выйдут оперные солисты, среди которых Любовь Петрова, Василий Ладюк и другие.

Всего за время существования фестиваля в нем приняли участие более 1500 детей со всей России.

Напомним, «Роснефть является генеральным спонсором фестиваля с 2022 года. Ежегодно организаторы фестиваля устраивают конкурсные прослушивания среди детей со сложной судьбой для участия в летней вокально-хоровой школе.