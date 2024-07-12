Девушка обратилась в полицию, заявив на мужчину, на свидание с которым не хотела идти

Американка была арестована за ложное заявление в полицию о мужчине, с которым она должна была пойти на свидание, но передумала. Об этом сообщает Oddity Central.

В июне 18-летняя жительница Айовы собиралась встретиться с молодым человеком, с которым она познакомилась через приложение. Когда в назначенный день тот появился на пороге дома девушки, она струсила и решила, что не хочет иметь ничего общего со своим новым знакомым. Вместо того, чтобы прямо сказать ему об этом или придумать какой-то предлог для отказа, американка набрала номер «911».

Операторам она рассказала, что у двери ее дома стоит «жестокий бывший», от которого она беременна, и попросила полицию вмешаться. Девушка утверждала, что мужчина якобы угрожает ей применением силы, поэтому правоохранители немедленно выехали на место. Предполагаемый злоумышленник, уже собиравшийся уходить, был задержан. Его отвезли в полицейский участок, где выяснилось, что хозяйка дома обманула полицейских.

Тем временем девушка удалила некоторые из сообщений, оставленных ею в переписке со своим новым знакомым, но после повторного допроса призналась, что выдумала всю эту историю. Теперь ей предъявлены обвинения в ложном сообщении об инкриминируемом преступлении и о ложном звонке в службу 911.

Ранее россиянин похитил бывшую девушку, чтобы сходить с ней на свидание.