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Названы предполагаемые мотивы устроившего стрельбу в воинской части мужчины

RT: устроивший стрельбу в воинской части дезертир бежал из-за бытового конфликта

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Haggardous50000/Shutterstock

Устроивший стрельбу в пункте военной дислокации Белгородской области мужчина мог устроить побег из-за бытового конфликта. Об этом сообщает RT.

Источник канала подтвердил, что в результате инцидента есть раненые. Предполагаемый нападавший Алексей Журавлев обвиняется по двум статьям — о дезертирстве и о покушении на жизнь. В настоящее время его ищут, объявлен план «Перехват».

Друг предполагаемого дезертира рассказал, что Журавлев сам пошел по контракту в прошлом году. До этого он работал в компании по производству и установке окон в Чебоксарах, а после увольнения планировал пойти на СВО до ее окончания.

Друг Журавлева также отметил, что тот не был замечен в конфликтах и выступал «за справедливость».

В ночь на 12 июля в Белгородской области произошла стрельба в воинской части. Позднее стало известно, что нападавшим был 29-летний военнослужащий из Чувашии, который впоследствии сбежал из пункта военной дислокации.

Предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, однако, по данным Telegram-канала Baza, оружие нашли недалеко от места происшествия.

В России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

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