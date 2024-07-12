В Таиланде собираются продлить визовые послабления для россиян

Министерство иностранных дел Таиланда выступает за продление смягченного визового режима с Россией. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун.

«Министерство иностранных дел поддерживает это. Мне известно, что данный вопрос сейчас на рассмотрении иммиграционного бюро и других причастных к нему ведомств», — сообщил дипломат.

С 1 мая в Таиланде действует 60-дневний безвизовый режим для граждан РФ, которые посещают страну в туристических целях, вместо 30-дневного, как было раньше. Эта мера будет действовать до 31 июля, если власти королевства не решат ее продлить.

В начале июля Ассоциация туроператоров России показала статистику за первое полугодие 2024 года, согласно которой Таиланд за шесть месяцев посетили 920 989 россиян. Рост турпотока в отдельно взятом июне составил 23%.

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