YouTube призвали не блокировать российские каналы

Российский видеоблогер и политический обозреватель Станислав Васильев создал петицию на сайте change.org с требованием к Google прекратить цензуру по всему миру.
Видеоблогер отмечает, что Google ведет настоящую информационную войну против России.
«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов», — отмечает Васильев.
По его мнению, YouTube удаляет каналы российских звезд и контент-мейкеров по национальному признаку.
«Всем нас вышвырнули с платформы, потому что мы – русские», — добавил блогер.
Васильев потребовал от Google, чтобы корпорацию прекратила удалять каналы российских артистов.
Напомним, ранее на YouTube удалили каналы Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других артистов.