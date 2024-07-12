YouTube призвали не блокировать российские каналы

Российский видеоблогер и политический обозреватель Станислав Васильев создал петицию на сайте change.org с требованием к Google прекратить цензуру по всему миру.

Видеоблогер отмечает, что Google ведет настоящую информационную войну против России.

«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов», — отмечает Васильев.

По его мнению, YouTube удаляет каналы российских звезд и контент-мейкеров по национальному признаку.

«Всем нас вышвырнули с платформы, потому что мы – русские», — добавил блогер.

Васильев потребовал от Google, чтобы корпорацию прекратила удалять каналы российских артистов.

Напомним, ранее на YouTube удалили каналы Полины Гагариной, Shaman, Олега Газманова и других артистов.