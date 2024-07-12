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Россиянам могут разрешить самостоятельное строительство на ипотечные средства

Депутат Оглоблина: россиянам нужно разрешить строительство на льготную ипотеку

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Shutterstock/FOTOGRIN

Россиянам нужно предоставить возможность направлять льготный ипотечный кредит на самостоятельное строительство дома, считает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее мнению, граждане должны иметь право покупать на эти средства стройматериалы и нанимать строительные компании по своему усмотрению. Соответствующее предложение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Парламентарий назвала очень важным решение о продлении семейной ипотеки под 6% до 2030 года. Она напомнила, что программа предусматривает возможность строительства частного дома, однако только при условии, что будет заключен договор с аккредитованной подрядной компанией. Таким образом, россиянам нельзя самостоятельно покупать стройматериалы, проводить работы своими силами. Такой запрет делает проект строительства дома в разы дороже, подчеркнула Оглоблина.

Она призвала Мишустина смягчить требования, позволив гражданам тратить средства льготной ипотеки на самостоятельное строительство и отделку домов. По ее мнению, это позволит привлечь к участию в программе больше россиян.

Напомним, с начала года в России оформили 213 тыс. кредитов в рамках программы «Семейная ипотека» на общую сумму 1,176 трлн рублей. Ее продлили до 2030 года, однако теперь претендовать на льготы по кредиту могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Начальный взнос повысили до 20%, а максимальный размер займа составляет 12 млн рублей для Москвы и Петербурга и 6 млн – для других регионов.

Россиянам ранее рассказали, стоит ли брать вторую ипотеку.

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