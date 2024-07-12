Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Российская сторона считает важным ускорить полную отмену роуминга между странами, такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми, отметил Галузин.

Он рассказал, что большая работа в этом направлении уже проделана. В ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов. Благодаря этому возросло число абонентов российских операторов связи в Белоруссии и увеличился трафик. В апреле 2022 года была отменена плата за входящие звонки в роуминге.

В данный момент готовится комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе будет подсчитана экономическая модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20–25 гигабайт трафика в месяц, подчеркнул замглавы МИД.

Роуминг может быть полностью отменен к апрелю 2025 года, добавил он.

Ранее сообщалось, что роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года.