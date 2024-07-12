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«Самую богатую ученицу Кийосаки» задержали в России

Baza: в РФ задержали бизнес-коуча Наталью Закхайм вместе с мужем и сыном

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andreykrasnov_lik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России задержали бизнес-коуча Наталью Закхайм вместе с мужем и сыном, их подозревают в введении в заблуждение под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Наталья Закхайм — бизнес-тренер, автор курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

По данным Baza, женщину и ее мужа Андрея Краснова задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда они вернулись в Россию из Мексики. Старшего сына Закхайм Троя Краснова, который, как она утверждает, инвестирует в недвижимость США с 17 лет, задержали дома.

Их этапировали в Москву, где, как пишет канал, у подозреваемых в деле о мошенничестве прошли очные ставки с некоторыми потерпевшими. В данный момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания, их продолжают допрашивать.

Кроме того, была задержана бизнес-партнер Закхайм Любовь Струлева.

Заявления на бизнес-коуча, по информации Baza, продолжают поступать. Потерпевшие по данному делу заявили, что купили ее курсы по инвестированию в недвижимость, стоимость которых доходила до 1 млн рублей, и посчитали себя обманутыми. После этого они попросили вернуть деньги, но ничего не получили.

Ранее в Москве задержали автора курсов по трейдингу.

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