Глава ростовского ГУФСИН подал в отставку после захвата СИЗО

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН РФ.

Отмечается, что комиссия ФСИН провела служебную проверку в связи с захватом заложников, по результатам которой принято решение уволить четырех и привлечь к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО, говорится в сообщении.

Также сообщается, что группа опытных сотрудников ведомства направлена для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУФСИН по Ростовской области после инцидента с захватом заложников.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богма, угрожая заточками. Они требовали машину и освобождения. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо.