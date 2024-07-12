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Жителей европейской части России предупредили о жаре 13–14 июля

Вильфанд: 13 и 14 июля в европейской части России прогнозируется жаркая погода

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Жаркая погода ожидается на всей европейской части России в период с 13 по 14 июля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам метеоролога, в упомянутые дни погода на территории страны будет определяться антициклонической деятельностью. Из-за этого сразу в трех федеральных округах — Центральном, Южном и Северокавказском — прогнозируется очень высокая температура воздуха.

«Если в центре Европейской России под жаркой погодой понимается температура +27–32°C, то на юге Центрального федерального округа — +35–37°C, а на юге страны — до +35–40°C и даже до +41°C на юге Ставрополья», — уточнил специалист.

Вильфанд добавил, что на территории Республики Крым также наблюдается аномально жаркая погода. В частности, 9 и 10 июля в городе Симферополе были побиты температурные рекорды. Сейчас в данном населенном пункте столбики термометров показывают от +38°C до +39°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что 13 и 14 июля температура воздуха в Москве составит до +31°C. При этом в ближайшие несколько дней ультрафиолетовый индекс в российской столице будет находиться в пределах четырех-пяти единиц, что считается умеренным значением.

Ранее жителям России рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в жаркую погоду.

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