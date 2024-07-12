В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области и еще четырех украинских регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.

В «красной» зоне оказались Винницкая и Полтавская области. Также особый режим ввели на территории Черниговской и Житомирской областей.

Ночью 12 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Хмельницкой области. По информации журналистов, ЧП произошло в городе Староконстантинове во второй раз за сутки.

Кроме того, несколько взрывов зафиксировали в городе Херсоне. Но другие подробности о ситуации в населенном пункте не уточнялись.

Вечером 11 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В 21:17 мск сирены сработали на территории Николаевской области. Следующей в «красную» зону попала Одесская область — здесь особый режим ввели в 21:43 мск. Через шесть минут о возможной опасности предупредили жителей и других областей страны.

Ранее новый министр обороны Великобритании попал под ракетный обстрел во время первого официального визита на Украину.