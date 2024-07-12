Взрывы произошли в Староконстантинове и подконтрольном Киеву Херсоне

В городе Староконстантинове Хмельницкой области произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Позже журналисты сообщили о повторных взрывах в этом городе, не предоставив подробностей.

Также были зафиксированы взрывы в Херсоне, контролируемом Киевом. Об этом также написало издание«Страна.ua».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, объявлена воздушная тревога по всей территории страны, включая части Херсонской и Запорожской областей, находящиеся под контролем Киева.

Кроме того, в Одесской области произошли взрывы, работала система противовоздушной обороны (ПВО), рассказал глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук.

Накануне также сообщалось о взрывах в Херсоне.

9 июля сообщалось в Херсоне также произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава военной администрации населенного пункта Роман Мрочко.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.