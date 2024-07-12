Россияне рассказали, какие школьные знания пригодились им во взрослой жизни

Большинство россиян (83%) сообщили, что самыми важными из полученных в школе знаний и навыков для них стали грамотная речь и умение писать. На втором месте (72%) –– умение считать, а на третьем –– понимание общих законов природы и строения человека (45%). Это показало исследование компании «Точка Знаний», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В то же время самыми полезными предметами из школьной программы, которые больше всего пригодились россиянам в жизни, стали русский язык и литература (68%), математика и физика (66%), а также иностранный язык (30%).

Кроме того, у респондентов спрашивали, каких предметов, по их мнению, не хватает в школьной программе. Больше всего голосов набрал вариант «основы финансовой грамотности» — 53% опрошенных отметили именно его. Также по мнению россиян в школе не хватает таких дисциплин как «основы медицины и здорового образа жизни» и «основы коммуникации и этики взаимодействия» — 48% и 46% голосов соответственно.

«В комментариях к опросу особенно часто повторялась просьба вернуть черчение и логику в школьную программу. По мнению респондентов, отсутствие этих предметов приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников, а также лишает подрастающее поколение средств для точного выражения мыслей, без которых оказывается малоэффективной любая мыслительная деятельность в целом. С другой стороны, среди родителей школьников популярно мнение о том, что современная школьная программа уже итак слишком перегружена, а еще остро ощущается нехватка квалифицированных преподавателей и педагогов. В связи с чем вопрос о расширении набора школьных предметов только вызывает опасение», –– комментируют авторы исследования.

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