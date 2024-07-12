Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне спасаются спа и баней во время отключения горячей воды

В России существенно вырос спрос на спа-услуги в период отключения горячей воды

close
100%
Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

В период отключения горячей воды растет спрос на спа-услуги и бани. Это показало исследование ЮMoney и IT-компании «Эвотор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса ЮMoney, у большинства россиян (71%) отключают горячую воду летом. Не сталкиваются с такой проблемой 24%, а у 5% есть газовая колонка.

Аналитики отмечают, что в период отключения горячей воды растет спрос на спа-услуги. В июне 2024 года число бронирований услуг в спа-центрах выросло на 62% по сравнению с маем. Оборот платежей увеличился на 46%, покупателей стало на 60% больше, при этом средний чек снизился на 10%, до 5 498 рублей. Аналитики связывают это с тем, что покупатели оплачивают больше недорогих услуг, но посещают салоны чаще, чем зимой и весной.

Как отмечают в «Эвоторе», в июне этого года средняя посещаемость спа-салонов выросла на 15% по сравнению с июнем 2023 года, а средний чек стал на 14% больше и составил 5 314 рублей.

Также выросло число посещений спортивных клубов. По сравнению с маем бронирований стало на 21% больше, оборот платежей вырос на 31%, а число покупателей — на 20%. Средний чек увеличился на 8% и составил 6 590 рублей.

В сезон отключения горячей воды также растет спрос на бани. В июне 2024 года посещаемость бань по всей России выросла на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Средний чек увеличился на 9% и составил 1 794 рубля.

Когда дома нет горячей воды, больше всего респондентов (50%) греют холодную и моются дома. По 23% моются холодной водой или пользуются водонагревателем, 12% ходят к родственникам и друзьям, а 10% — в баню.

Еще 5% принимают душ в фитнес-клубах, а 2% берут отпуск и на время отключения воды уезжают из города. Столько же ходят в бассейн или моются в водоемах, а некоторые ездят в душ на дачу.

Ранее врач рассказала, как справиться с сонливостью в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами