Россияне спасаются спа и баней во время отключения горячей воды

В период отключения горячей воды растет спрос на спа-услуги и бани. Это показало исследование ЮMoney и IT-компании «Эвотор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса ЮMoney, у большинства россиян (71%) отключают горячую воду летом. Не сталкиваются с такой проблемой 24%, а у 5% есть газовая колонка.

Аналитики отмечают, что в период отключения горячей воды растет спрос на спа-услуги. В июне 2024 года число бронирований услуг в спа-центрах выросло на 62% по сравнению с маем. Оборот платежей увеличился на 46%, покупателей стало на 60% больше, при этом средний чек снизился на 10%, до 5 498 рублей. Аналитики связывают это с тем, что покупатели оплачивают больше недорогих услуг, но посещают салоны чаще, чем зимой и весной.

Как отмечают в «Эвоторе», в июне этого года средняя посещаемость спа-салонов выросла на 15% по сравнению с июнем 2023 года, а средний чек стал на 14% больше и составил 5 314 рублей.

Также выросло число посещений спортивных клубов. По сравнению с маем бронирований стало на 21% больше, оборот платежей вырос на 31%, а число покупателей — на 20%. Средний чек увеличился на 8% и составил 6 590 рублей.

В сезон отключения горячей воды также растет спрос на бани. В июне 2024 года посещаемость бань по всей России выросла на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Средний чек увеличился на 9% и составил 1 794 рубля.

Когда дома нет горячей воды, больше всего респондентов (50%) греют холодную и моются дома. По 23% моются холодной водой или пользуются водонагревателем, 12% ходят к родственникам и друзьям, а 10% — в баню.

Еще 5% принимают душ в фитнес-клубах, а 2% берут отпуск и на время отключения воды уезжают из города. Столько же ходят в бассейн или моются в водоемах, а некоторые ездят в душ на дачу.

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