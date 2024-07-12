Стало известно, кто в России чаще всего занимается фитнесом

Менеджеры по продажам и обслуживающий персонал больше всего занимаются фитнесом (76%). Чуть меньше — 74% — представители строительных специальностей, по 69% — айтишники и топ-менеджеры. Административный персонал (63%) регулярно ходит в фитнес-клуб, финансисты и бухгалтеры — 62%, меньше всего — 47% — занятых на производстве. Это показал опрос hh.ru и DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что среди женщин и мужчин одинаковая доля среди тех, кто занимается и не занимается фитнесом — 65% против 35% соответственно. Больше всего в возрастной группе от 18 до 24 и от 35 до 34 лет — по 68% соответственно. На 1% меньше — в возрастной категории от 25 до 34 лет. Меньше всего в возрастной группе от 55 лет и старше — 42%.

Чаще остальных фитнесом занимаются жители Южного и Северо-Кавказского федерального округа — 72% против 28%, которые не любят физическую активность. Санкт-Петербург обогнал Москву на 8 п.п. В Петербурге 70% опрошенных регулярного ходят в фитнес-клуб или выбирают другие активности. В том время как в Москве — только 62% от опрошенных активно заботятся о необходимости сжигать калории.

65% всего опрошенных занимаются фитнесом 2-3 раза в неделю (из них 60% женщины). По 15% — один раз в неделю или каждый день, 1-3 раза в месяц ходят в фитнес-клуб 4% опрошенных, и 1% вспоминает про физическую активность только несколько раз в год.

Силовые программы (бодибилдинг, пауэрлифтинг, «качалку») предпочитают 48% респондентов, ходьбу и body & mind-программы (йога, стретчинг, цигун, пилатес) — по 28%, 23% опрошенных предпочитают плавание, аквайогу, аквабокс, аквааэробику, по 16% выбирают катание на велосипеде или танцы (зумба, танец живота, боди-балет, парные виды танцев), по 9% — кроссфит и другие виды спорта.

При этом силовые программы больше любят в Санкт-Петербурге (59% от опрошенных), body & mind — в Уральском федеральном округе (55%), водные направления фитнеса — в Москве (28%), ходьбу любят в Южном и Северо-Кавказском регионах (44%), здесь же больше всего любят катание на велосипедах (29%), кроссфит — в Приволжском федеральном округе (15%), танцы — в Центральном (19%).

Что касается профкатегорий, то силовые программы больше всего любят айтишники (56%), а также высший и средний менеджмент (53%), продажники и обслуживание клиентов (50%). А вот программам body & mind отдают предпочтение представители сферы финансов и бухгалтерии (46%).

Что касается целей для занятий фитнесом, то «для здоровья» — самый популярный ответ, так ответили 92% респондентов. Чтобы занять свободное время «на спорт» ходят 14% от опрошенных. На зависть знакомым, которые точно будут вздыхать от красивой физической формы, работают 11% человек. По 10% ходят на тренировки для привлечения внимания противоположного пола, а также чтобы проводить время с друзьями, так как посещают тренировки вместе. На удивление только 5% признались, что главная цель — это фотографии в хорошей физической форме в соцсетях. Скорее всего, слукавили, учитывая огромное количество фотоотчетов из различных «качалок» и фитнес-клубов.

Почти половина (49%) респондентов выбирают клуб рядом с домом, 14% — в том же микрорайоне или на соседней станции метро, по 12% — на площадке / в парке рядом с домом или дома по видеоурокам, 8% — в клубе рядом с работой. Еще 5% выбрали «другой вариант», среди них — лес, занятия дома самостоятельно без видеоуроков, плавание в открытых водоемах, ходьба везде, где только можно.

На вопрос, должен ли работодатель компенсировать занятия фитнесом, 43% ответили, что желательно хотя бы частично. 28% уверены, что не должен, а 21% заявили, что должен «полностью компенсировать занятия фитнесом».

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