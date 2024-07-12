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Россияне перед отпуском начинают покупать по скидкам и перестают ходить в рестораны

Большинство россиян сокращают траты перед отпуском

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Shutterstock

Большинство — 76% — россиян обычно сокращают расходы перед отпуском. Среди статей экономии — покупки по акциям и скидкам (67%), 45% составляют список покупок, чтобы не покупать лишнего, а 28% отказываются от походов в кафе и рестораны. Это показало исследование Fix Price и РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Экономить в преддверии поездки чаще остальных планируют жители Уральского, Южного и Северо-Западного федеральных округов (по 82%), меньше всех сокращать свои расходы собираются жители Дальневосточного федерального округа (59%).

Данные показали, что почти половина россиян готова потратить на подготовку к отдыху от трех до десяти тысяч рублей. Наиболее популярными категориями товаров оказались солнцезащитные средства и аксессуары (очки, шляпы), а также купальные принадлежности. Их покупают 56% и 43% респондентов соответственно. Кроме того, готовясь к отпуску, россияне приобретают надувные принадлежности для плавания (18%) и товары для игр на свежем воздухе (12%). При этом солнцезащитные кремы, очки и шляпы чаще покупают россияне в возрасте 35–44 лет, а респонденты в возрасте 25–34 лет чаще всего приобретают надувной инвентарь для плавания.

В целом за последние два года у трети (33%) россиян изменились привычки, связанные с путешествиями. Из них 63% стали в целом меньше путешествовать, 32% предпочитают поездки по стране заграничному отдыху, а 17% отправляются исследовать близлежащие города. При этом в 2024 году 38% опрошенных планируют путешествие по России, 10% хотят поехать в другую страну.

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