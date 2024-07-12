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У половины россиян хотя бы раз был курортный роман

Каждый третий курортный роман перерастает у россиян в серьезные отношения

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Depositphotos

Половина — 50% — российских туристов хотя бы раз заводили романтические отношения в путешествиях, показал опрос МТС Travel, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто продолжил отношения после отпуска (это каждый третий респондент), 40% до сих пор вместе с теми же партнерами, а 25% закончили роман свадьбой.

Согласно исследованию, романтические отношения во время путешествия хотя бы раз возникали у 36% участников опроса, а 14% сообщили, что у них такое случалось не один раз. Причем мужчины, принимавшие участие в опросе, заводили отношения в отпуске чаще, чем женщины: 59% против 47% соответственно. В целом большая часть всех опрошенных (95%) относятся к романтическим отношениям в путешествии положительно или нейтрально.

У 53% россиян отношения, начавшиеся в путешествии, закончились сразу после отъезда, 14% респондентов расстались до окончания отпуска. Но у трети опрошенных все сложилось иначе — они продолжили встречаться со своими партнерами и после поездки. При этом каждый четвертый продолжавшийся роман закончился свадьбой, а у 40% отношения развиваются и по сей день. Несмотря на разные сценарии, 76% участников опроса оценили свой опыт отношений в путешествии положительно.

Две трети опрошенных начинали отношения, отдыхая на морском или речном курорте, еще 20% — во время активного отдыха (например, в походе), у 18% роман также начинался во время круиза, а у 17% — в экскурсионном путешествии. 15% начинали отношения во время оздоровительного отдыха (вопрос подразумевал несколько вариантов ответа). При этом 9 из 10 курортных романов развивались в России.

Чаще всего респонденты знакомились со своими партнерами на пляже (42%), на экскурсии и в отеле (по 27%), в ресторане, кафе или баре (23%). Реже всего участники опроса встречали возлюбленных в ночных клубах и с помощью приложений для знакомств (по 7%).

Большая часть россиян (60%) начинали отношения в путешествиях, когда им было от 20 до 30 лет. Каждый четвертый заводил отношения в путешествии в возрасте от 30 до 40 лет, а каждый пятый — до 20 лет, у 8% такие отношения были после 45 лет.

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