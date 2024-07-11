Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов

Опасность атаки дронов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Глава субъекта добавил, что все силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности. Вместе с этим он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС РФ и местного правительства.

Утром 10 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в воздушном пространстве Воронежской области был уничтожен украинский дрон самолетного типа. Тогда же еще один БПЛА сбили в небе над Белгородской областью.

В ночь на 9 июля губернатор Воронежской области заявил о ликвидации сразу нескольких беспилотников самолетного типа в регионе. Гусев уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. На земле также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее политолог назвал условие для прекращения атак украинских войск на приграничные регионы РФ.