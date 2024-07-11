В регионе медведь выбрался из вольера и напал на женщину

Петербурженка серьезно пострадала после нападения медведя, которого хозяева держали на участке в Ленобласти. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в СНТ «Гипроникель», на Лесной улице. По словам местных жителей, у владельцев в вольерах жили два медведя, один из которых повел себя агрессивно и набросился на женщину на участке.

Изначально предполагалось, что хищник сбежал, но позже выяснилось, что он находится на территории участка.

На данный момент на месте работают правоохранители и медики. Известно, что последним спасти женщину не удалось. О том, про какой причине животное напало на россиянку, не сообщается.

На месте спустя время петербуржцы слышали звуки стрельбы.

«Мишку жалко», – поделился автор публикации.

По словам главы СНТ, местные жители занимались цирковыми представлениями, и хищники принимали в мероприятиях участие. Животные содержались за «глухим забором».

До этого в Бурятии медведь напал на женщину, когда она находилась на берегу реки. Предположительно, хищник принял человека за угрозу. Спасти россиянку не удалось.

Ранее в Новосибирской области отец и сын спаслись от медведя, спрятавшись в овраге.