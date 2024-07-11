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Названа дата рассмотрения вопроса об освобождении фигуранта дела Попова из СИЗО

РИА Новости: суд может выпустить фигуранта дела Попова Моисеева из СИЗО 15 июля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд рассмотрит вопрос об освобождении фигуранта дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, бизнесмена Сергея Моисеева, из СИЗО под домашний арест в понедельник, 15 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В 14:00 будет рассмотрен вопрос о возможности перевода Попова на домашний арест, а в 16:00 — Моисеева.

11 июля Моисеев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. Сообщается, что Моисеев уже погасил часть вмененного ему ущерба.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката, высказавшегося о смягчении его наказания.

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