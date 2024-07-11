Федерацию конного спорта обвинили в жестоком обращении с лошадьми из-за съемок фильма «Мой любимый чемпион». Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

В канале опубликовано видео, на которым лошадь прыгает через барьер и падает на шею. При этом в момент прыжка животного было видно, что у него были привязаны ноги. Это было сделано специально, чтобы снять сцену падения, утверждает основатель благотворительного фонда Lirs Help Елена Овсиенко.

«Трое мужчин сзади тянут ноги лошади назад, как только она поднимается над барьером, и лошадь весом около 600 кг приземляется на свою шею и, скорее всего, ломает ее», — отметила Елена.

Она подчеркнула, что в случае если лошадь ломает шею, ее скорее всего усыпляют. Активистка обвинила во всем президентов Федерации конного спорта Марину Сечину и Максима Кретова.

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