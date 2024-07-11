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Пожар в Руанском соборе во Франции потушен

Мэрия сообщила о полной ликвидации пожара на шпиле собора в Руане

Пожар в католическом Руанском соборе во Франции полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию мэрии Руана в социальной сети X.

«Пожар, который затронул шпиль собора в четверг около полудня, теперь потушен. Концерты, запланированные в четверг, 11 июля, на соборной площади, состоятся», — рассказали в ведомстве.

Руанский собор был построен в готическом стиле. С 1876 по 1880 год он был самым высоким зданием мира.

До этого пожар на шпиле собора в Руане локализовали около 15:00 по мск.

Изначально огонь охватил строительную площадку на шпиле на высоте 120 м. Чтобы добраться до места происшествия, пожарные развернули длинную лестницу. Всего к тушению огня привлекли более 100 спасателей и около 40 единиц техники. Тушение огня осложняется строительными лесами и высотой, на которой расположен очаг пожара.

Пять лет назад при схожих обстоятельствах пожар в Нотр-Даме уничтожил его шпиль и уникальный деревянный каркас крыши.

Ранее Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама.

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